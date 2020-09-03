تحوم أسعار النفط اليوم الخميس قرب أدنى مستوى في عدة أسابيع، إذ تضررت المعنويات بفعل قلق إزاء انخفاض استهلاك البنزين في الولايات المتحدة، وتعثر التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19. وارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.10% إلى 41.55 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:26 بتوقيت غرينيتش.

فيما انخفض خام "برنت" بنحو طفيف بنسبة 0.02% إلى 44.42 دولار للبرميل. وانخفض الخامان القياسيان بما يزيد عن 2% أمس الأربعاء. وهبط الطلب على البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى 8.78 مليون برميل يوميا من 9.16 مليون برميل يوميا قبل أسبوع.

كما غذت بيانات أخرى، مثل أن أرباب الأعمال في القطاع الخاص الأمريكي وظفوا عددا أقل من المتوقع من العاملين للشهر الثاني على التوالي وفي أوت الماضي، غذت المخاوف من أن التعافي الاقتصادي يتعثر.

لكن أسواق النفط تلقت بعض الدعم من نفي العراق سعيه للحصول على إعفاء من تخفيضات نفط "أوبك+" خلال الربع الأول من العام المقبل.