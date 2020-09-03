يمثل اليوم أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لمحكمة البويرة ثلاثة شبان من بينهم عضو المجلس الشعبي الولائي لولاية البويرة مزيان شعبان لسماعهم كمتهمين.

وقد وجهت محكمة البويرة استدعاءات مباشرة للأشخاص المعنيين الثلاثة مزيان شعبان، بناي نبيل، على زيان عبد العزيز ينحدر اثنان منهم من بلدية حيزر و آخر من بلدية البويرة، للمثول أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة على الساعة العاشرة من نهار اليوم، لسماعهم كمتهمين.

وحسب ما عبر عنه متضامنون مع المستدعين فإن الموضوع يتعلق بمنشورات عبر حساباتهم في الفضاء الأزرق " فايسبوك".