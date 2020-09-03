أشاد أسطورة كرة القدم العالمية والأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، بفريق عربي واجهه في الدور الربع نهائي من كأس العالم للشباب عام 1979.

النجم الأرجنتيني نشر على صفحته الخاصة في موقع "إنستغرام"، صورة من مباراة الدور الربع النهائي لكأس العالم للشباب 1979، عندما واجه منتخب الجزائر.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية التي أوردت الخبر، فإن المباراة انتهت بفوز الأرجنتين بخماسية نظيفة، إلا أن الأرجنتيني وصف أداء المنتخب الجزائري بالقوي وبأنهم لعبوا بشكل جيد على الرغم من الخسارة.

كما تحدث مارادونا، عن انهياره بالبكاء بعد المباراة في غرفة تغيير الملابس بسبب تغييره في الشوط الثاني.