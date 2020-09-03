تسببت الأمطار الرعدية الغزيرة التي شهدتها ليلة الأربعاء إلى الخميس الناحية الشمالية لولاية باتنة في وفاة شخصين من عائلة واحدة ببلدية بومية، حسبما أفاد به المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية الملازم زهير نكاع.

وكانت الضحيتان، وفق نفس المصدر على متن سيارة سياحية جرفتها سيول وادي بوعافية ببلدية بومية حيث عثر عناصر الحماية المدنية على جثة الزوجة البالغة من العمر 49 سنة ليلة البارحة فيما استمر البحث على جثة الزوج البالغ من العمر 51 سنة إلى غاية صبيحة اليوم الخميس وانتشلت جثته غير بعيد عن نفس المكان.

وفي ذات السياق أسعفت عناصر التدخل لذات المصالح، وفق نفس المصدر أربعة أشخاص كانوا على متن سيارة انحرفت ثم انقلبت جراء السيول على مستوى الطريق الوطني رقم 87 ليتم تحويلهم على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات بالشمرة.

وقد سخرت مصالح الحماية المدنية كل الإمكانات البشرية والمادية بما فيها مفرزة الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات بفسديس لامتصاص مياه السيول ونجدة المواطنين الذين كانوا عالقين في سياراتهم جراء تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة التي شهدتها بلديات كل من فسديس والمعذر وبومية وجرمة خاصة على مستوى النفق الأرضي المجاور لجامعة باتنة2 الذي غمرته المياه بصفة كلية. وتدخلت أيضا ذات المصالح لامتصاص المياه المتسربة إلى عديد المنازل لا سيما بمدينة المعذر إلى جانب تسهيل حركة المرور على مستوى بعض المحاور خاصة منها الطريقين الوطنيين 87 و77 .