توقعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات شرقية واستمرارها على ولايات جنوبية. وأوضحت ذات المصالح في تنبيه باللون الأصفر على موقعها الرسمي في "الفايسبوك" أن أمطارا رعدية ستميز بداية من نهار اليوم، ولايات خنشلة، باتنة، تبسة، أم البواقي، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة وميلة، وتستمر الأمطار المتوقعة في التساقط بهذه الولايات إلى غاية الساعة السادسة مساء.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى استمرار الاضطراب الجوي على ولايات أدرار، غرداية، ورڨلة، الوادي زبسكرة .