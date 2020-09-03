تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن سكيكدة ، من تفكيك شبكة وطنية يقودها صيدلي بمدينة سكيكدة اختصت في عرض وبيع المؤثرات العقلية، الشبكة تتكون من خمسة أفراد أعمارهم تتراوح بين 32 و55 سنة من ذوي السوابق العدلية ، وتم حجز 34530 كبسولة دواء ذات الخصائص المؤثرة عقليا، ومبلغ مالي يقدر بـ50 مليون سنتيم من عائدات المبيعات.

وحسب الشرطة فإن الشبكة كانت محل متابعة دائمة من قبل مصالح الأمن أين تم توقيف عناصر الشبكة لحظة تسليم واستلام المواد وحجز وسائل الاتصال المستعملة فيما بينهم مشتبه بهما من مدينة سكيكدة وثلاثة آخرين من ولاية قسنطينة.

أفراد الشبكة أحيلوا صباح اليوم الخميس على وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، بعد ما أنجزت الضبطية القضائية ملفا ضدهم حيث توبعوا بتهمة تكوين شبكة أشرار وبيع وعرض مواد صيدلانية بغير الأماكن المرخص بها من قبل الجهات الإدارية المختصة من طرف مشتبه فيه يحوز على شهادة صيدلي، وجنحة الممارسة الشبيهة لمهنة الصحة وتوزيع وبيع مواد صيدلانية من طرف مؤسسة غير معتمدة من قبل الجهات الإدارية المختصة مع بيع الأدوية بالتجزئة مخالفة للأحكام المعمول بها.

وعلى إثر التهم الموجهة إلى أفراد الشبكة أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة إيداعهم رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.