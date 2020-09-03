انطلقت اليوم الخميس قافلة تضامنية بأدرار نحو مناطق الظل بمبادرة من اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري.

وستتوجه القافلة نحو العائلات المعوزة بمناطق الظل عبر مختلف أقاليم الولاية من أقصى شمال الولاية المنتدبة تيميمون إلى غاية مناطق أقبلي وماطريون وعين بلبال بإقليم دائرة أولف حيث تضم طرودا غذائية وموادا للتعقيم والتنظيف. وأشار رئيس اللجنة الولائية للهلال الأحمر محمد دليمي إلى أن هذه المبادرة وتهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي مع الفئات الهشة سيما في هذا الظرف الذي يشهد تفشي فيروس كورونا مما يقتضي مواكبة إجراءات الوقاية منه.

وفي السياق ذاته تواصل اللجنة حملتها الطبية التضامنية ببلدية فنوغيل والتي تم خلالها إجراء فحوصات طبية للمعوزين المسنين من ذوي الأمراض المزمنة إلى جانب تقديم مساعدات إنسانية للعائلات المعوزة.