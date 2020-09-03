أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الخميس عن تنظيم رحلتين بين الجزائر وفرنسا يومي الخامس والحادي عشر سبتمبر الجاري، كما أعلنت عن فتح وكالاتها التجارية استثناءا غدا الجمعة.

وأوضحت الجوية الجزائرية في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي في "الفايسبوك" عن تنظيم هاتين الرحلتين يومي 5 و11 سبتمبر 2020 بين مطاري الجزائر العاصمة وأورلي بالعاصمة الفرنسية باريس، في سياق رحلات إجلاء الرعايا.

ودعت لها الغرض زبائنها من الرعايا والمقيمين والذين يحوزون على تأشيرة فضاء تشينغن "د" التقرب من وكالاتها التجارية لتأكيد تذاكر سفرهم. وأعلنت بالمناسبة في هذا السياق عن فتح وكالاتها التجارية الواقعة بساحة موريس أودان والأوراسي والنهائية يوم غد الجمعة استثناءا.