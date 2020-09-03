توقع مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، بزيادة الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد19" في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح تاج الدين مدى إمكانية وصول عدد الإصابات في مصر لـ "الصفر"، قائلا: "لا.. مش هنوصل لكده، لا إحنا ولا أي دولة غيرنا، ولكن من المتوقع أن تقل الحالات بشدة وتنخفض للغاية وكذلك انخفاض شراسة الفيروس".

وأشار إلى أن هناك 8 أنواع من فيروس كورونا في العالم، وقال لقد تم عمل دراسات في مركز الأبحاث المتميز رفيع المستوى في جامعة عين شمس، "ولاقينا عندنا 7 أنواع من الفيروس موجود في مصر من الـ8 اللي موجودة في العالم".