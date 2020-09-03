أصدر والي ميلة مولاي عبد الوهاب قرارا يقضي بإلغاء مقررة استفادة لأحد المستثمرين بتاجنانت، بناء على نتائج تحقيق ميداني للجنة ولائية، والتي أوفدها الوالي عقب احتجاجات سكان حي 704 نسكنا.

وكان مجموعة من المواطنين من حي 704مسكنا بتاجنانت، قد نظموا حركة الاحتجاجية، أمام مقر الولاية على المنح العشوئية للعقار وللمساحات الخضراء بتاجنانت، من طرف الوالي السابق، محمد عمير، رغم اعتراض البلدية، التي قامت بتهيئة القطعة بمبلغ فاق المليارين سنتيم.

القرارا أثلج صدور المواطنين الذين أشادوا بالقرار الشجاع للوالي مولاي عبد الوهاب.