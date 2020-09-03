ستشهد عدة بلديات بولاية وهران تذبذبا في التزويد بالمياه يومي 6 و 7 سبتمبر الجاري بسبب توقيف كلي لمحطة تحلية مياه البحر بالمقطع من أجل أشغال الصيانة, حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لشركة المياه والتطهير لوهران (سيور).

وأوضح نفس المصدر أن "المؤسسة المسيرة لمحطة تحلية مياه البحر للمقطع قد برمجت توقف كلي للمحطة ابتداء من الساعة التاسعة من صباح الأحد المقبل و لمدة 36 ساعة من أجل مباشرة أشغال للصيانة", مضيفا أن هذه الأشغال التي كانت مبرمجة مسبقا قد أجلت بطلب من شركة "سيور" بسبب الطلب الكبير على المياه خلال موسم الاصطياف وفترة عيد الأضحى.

وسيمس التذبذب دوائر بطيوة و أرزيو و قديل, إضافة إلى بلديات سيدي الشحمي و حاسي بن عقبة و حاسي بونيف و بن فريحة و بوفاطيس و حي النجمة, حسب نفس المصدر الذي أبرز أن المؤسسة المسيرة لمحطة تحلية مياه البحر بالمقطع ستقوم بصيانة عوازل محولات خطوط الضغط الكهربائي العالي, إضافة إلى رفع قدرة الإنتاج من 360.000 متر مكعب إلى 400.000 متر مكعب.

كما أشار البيان إلى أن البرنامج الذي استلمته "سيور" يؤكد أن قدرة الانتاج ستعود تدريجيا بعد 13 ساعة من الانقطاع, حيث ستبدأ ب 110.000 متر مكعب لتصل إلى 400.000 متر مكعب في غضون 48 ساعة.

وأفاد المصدر أن شركة "سيور" تنتهز فترة الانقطاع لمباشرة بعض أشغال الصيانة الدورية على مستوى رواق مستغانم-أرزيو-وهران "الماو".