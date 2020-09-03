أعلنت شركة تجارة الحبوب الروسیة التي تسیطر علیھا الدولة الشركة المتحدة للحبوب، والتي تحولت إلى مصدر كبیر خلال عام واحد، إنھا تتطلع إلى التجارة مع الجزائر وتستھدف زیادة المبیعات إلى بنغلادش مع الإبقاء على المبیعات إلى مشتري الحبوب الحكومي في مصر في الموسم الحالي.

وقالت الشركة المتحدة للحبوب بوكالة "رویترز" "تصدیر الحبوب لیس مسألة تجاریة بشكل كبیر بقدر كونھا مھمة ذات أھمیة للدولة"“.

تتنافس روسیا، وھي من أكبر مصدري القمح في العالم مع كون تركیا ومصر وبنغلادش من أكبر زبائنھا، مع الولایات المتحدة وفرنسا وكندا. ویرید الرئیس فلادیمیر بوتین زیادة الصادرات الزراعیة بشكل كبیر.