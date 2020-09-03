قالت وزارة الداخلية، والجمعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن المواد المخزنة هي عبارة عن طرود تحوي محاليل مذيبة وكيماوية ومواد تستعمل في انتاج الدهن والطلاء وحاويتين من المواد المفرقعة تابعة لمؤسسات “Etrhab haddad” و “Eurl aziz”.

وأوضحت الوزارة في بيان نشر عبر حسابها الرسمي "فيسبوك" أنهما تداولته بعض الصحف عن المواد مخزنة في ميناء سكيكدة، هي عبارة عن طرود تحوي محاليل مذيبة وكيماوية ومواد تستعمل في انتاج الدهن والطلاء وحاويتين من المواد المفرقعة تابعة لمؤسسات “Etrhab haddad” و “Eurl aziz”.، و 40 حاوية من الكيروزان كانت موجهة للتصدير في مارس الماضي ملك لمؤسسة “Paint solvent”.

وأكدت الوزارة ان هذه المواد هي محل نزاع أمام الجهات القضائيةـ حيث طمئنت السكان بنقل هذه المواد احتياطيا إلى مكان أمن.