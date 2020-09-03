أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب، أن الإساءة للنبي محمد ﷺ "ليست حرية رأي بل دعوة صريحة للكراهية والعنف، وانفلات من كل القيم الإنسانية والحضارية".



وكتب شيخ الأزهر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "نبينا صلى الله عليه وسلم أغلى علينا من أنفسنا، والإساءة لجنابه الأعظم ليست حريةَ رأي، بل دعوة صريحة للكراهية والعنف، وانفلات من كل القيم الإنسانية والحضارية، وتبرير ذلك بدعوى حماية حرية التعبير هو فهم قاصر للفرق بين الحق الإنساني فى الحرية والجريمة فى حق الإنسانية باسم حماية الحريات".



وكان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، أدان بأشد العبارات إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، في صحيفة "شارلى إيبدو" الفرنسية الساخرة بالتزامن مع محاكمة المتهمين في الهجوم الذي استهدف مقر الجريدة عام 2015.