أعلن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم عن "ثلاث إصابات جديدة" بفيروس كورونا في صفوفه، ليرتفع العدد إلى ست حالات في تشكيلته عقب كشفه الأربعاء عن ثلاث حالات مماثلة.



وكتب النادي في حسابه بـ"تويتر": "الفحوصات الأخيرة لفيروس كورونا التي أجريت للاعبي باريس سان جيرمان تؤكد ثلاث حالات إيجابية جديدة"، ما يزيد الشك حول الإبقاء على مباراته المؤجلة من المرحلة الثانية في الدوري ضد لنس والمقررة في العاشر من أيلول الحالي.



وأكدت صحيفة "ليكيب" الرياضية المتخصصة أن المدافع البرازيلي ماركينيوس على الخصوص بين اللاعبين الذين أصيبوا بالعدوى وهو بين الحالات الثلاث التي أعلن عنها النادي اليوم.



ويضاف إسم ماركينيوس إلى الثلاثي مواطنه نيمار والارجنتينيين أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس الذين ذكرت صحيفة ليكيب انهم المعنوين بالحالات التي تم الاعلان عنها الاربعاء وأكد ذلك لوكالة فرانس برس مصدر في المحيط الرياضي للاعبين الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب السرية الطبية.