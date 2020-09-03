أنقذ مدافع فالنسيا خوسي لويس غايا منتخب بلاده إسبانيا من الخسارة أمام مضيفه الألماني بإدراكه التعادل 1-1 في الوقت القاتل، في شتوتغارت، في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة من النسخة الثانية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.



كان المنتخب الألماني في طريقه إلى حسم نتيجة المباراة بهدف لمهاجم تشيلسي الانكليزي الجديد تيمو فيرنر (51)، لكن غايا نجح في إدراك التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.