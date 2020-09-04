توقعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تساقط أمطار رعدية على بعض الولايات الشرقية والجنوبية الغربية.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه باللون الأصفر على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" أن أمطارا رعدية ستميز بداية من منتصف نهار اليوم، ولايات باتنة، خنشلة وتبسة ، وتستمر الأمطار المتوقعة في التساقط بهذه الولايات إلى غاية الساعة السادسة مساء.

بينما ستشهد ولايتا تندوف وبشار تساقطا لأمطار رعدية بداية من صبيحة اليوم إلى غاية منتصف النهار.