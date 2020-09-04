أصدر مجمع سوناطرك بيانا تطرق فيه إلى تفاصيل حادث حريق بأنبوب نقل النفط بأم الطيور في ولاية الوادي.

وجاء في البيان ما يلي:

تعلن سوناطراك أنه إثر سوء الأحوال الجوية التي مست الولايات الجنوبية، عن حدوث تسربين على مستوى خط أنبوب OK1 الذي يربط حوض الحمراء (حاسي مسعود) بسكيكدة.

ويتعلق الأمر:

التسرب الأول بمخرج محطة الضخ SP2 ببلدية جامعة بولاية الوادي النقطة الكلومترية 190+200(PK) والذي تم التحكم فيه من طرف عمال الصيانة لسوناطراك و الإصلاحات جارية حاليا.

التسرب الثاني بالنقطة الكلومترية (PK) 263 بمنطقة البعاج ـ الولاية المنتدبة المغير. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التسرب حدث على مستوى وادٍ في المنطقة وهو في حالة فيضان حالياً. كإجراء أولي تم عزل المقطع بين النقطتين الكلومتريتين PK 233 و PK 264 + 300 وكل التدابير اللازمة اتخذت للسيطرة على الوضع أهمها وقف الضخ مؤقتا عبر هذا الأنبوب وكذا تجنيد كل الفرق التقنية المختصة للقيام بعمليات التصليح اللازمة في اقرب الآجال الممكنة و في ظروف آمنة لضمان سلامة الأفراد والمنشآت مع مراعاة الحفاظ على البيئة.

هذه الفرق ستسهر كذلك على معالجة مخلفات الزيوت المسربة ومعالجة الآثار المترتبة عن هذا الحادث. وتوجه سوناطراك نداء لعدم الإقتراب من خط الأنابيب ومخلفات التسريب و كذا تسهيل تدخل أعوانها للسيطرة على الوضع.