سيشارك 3.861 محبوسا في امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة سبتمبر 2020 ابتداء من الإثنين المقبل عبر 44 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية.

وأوضح بيان لوزارة العدل، يوم الخميس، أن الامتحانات تجرى تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويؤطرها موظفو قطاع التربية الوطنية وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارتي العدل والتربية الوطنية، مشيرا إلى أن إشارة انطلاق هذه الامتحانات ستعطى من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل للبليدة.

وأضاف بيان وزارة العدل أنه تم تسجيل خلال الموسم 2019-2020، مجموع 38.115 محبوسا لمواصلة الدراسة بمختلف الأطوار من بينهم 30.377 في التعليم عن بعد و 616 في التعليم العالي و7.238 يدرسون بأقسام محو الأمية، مشيرا إلى أن المترشحين تلقوا دروسا للدعم تحت إشراف 702 أستاذ تحضيرا لمختلف امتحانات نهاية السنة.

إلى جانب عدد المسجلين في أطوار التعليم العام يتابع 41.284 محبوسا تكوينا مهنيا وحرفيا في 117 تخصصا بما في ذلك المسجلين ضمن دورة فيفري 2020.