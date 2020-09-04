بلغ عدد الرعايا الجزائريين العالقين بالخارج بسبب تفشي جائحة كورونا والذين تمت اعادتهم إلى أرض الوطن 30.863 مواطنا منذ مارس المنصرم.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية "بلغ عدد الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج إثر جائحة كوفيد-19 والذين تمت إعادتهم إلى أرض الوطن منذ انطلاق عملية الإجلاء في شهر مارس 2020 إلى غاية يوم 03 سبتمبر 2020 ثلاثون ألف وثمانية مائة وثلاث وستون (30.863) مواطنا حيث أمنت السلطات الجزائرية لهذا الغرض أكثر من 115 رحلة جوية و4 رحلات بحرية بالإضافة إلى عمليات الإجلاء التي تمت عبر الحدود البرية للمواطنين الذين كانوا عالقين في تونس وليبيا وموريتانيا".

و"تتواصل عملية الإجلاء في مرحلتها الرابعة والأخيرة حيث وصل إلى أرض الوطن 631 مواطنا جزائريا يومي 28 و29 أوت 2020 قدموا جوا من مطار أورلي بباريس (فرنسا) وتم برمجة رحلتين جويتين من نفس المطار يومي 5 و11 سبتمبر 2020"، يضيف بيان وزارة الشؤون الخارجية.