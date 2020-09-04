كشفت المديرية العامة للجمارك، يوم الخميس في بيان لها، عن مواصلة الحركة الدورية الجزئية لإطارات الجمارك الجزائرية التي أقرتها من خلال تعيين ستة (6) رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك و أربعة عشر (14) رئيس مصلحة جهوية للرقابة اللاحقة عبر القطر الوطني.

ومست الحركة الجزئية مفتشيات أقسام الجمارك لإقليم اختصاص ولايات بشار، غرداية، مستغانم، تيبازة، أم البواقي وعنابة.

كما مست هذه الحركة الدورية المصالح الجهوية للرقابة اللاحقة ذات الاختصاص الإقليمي الجهوي بالأغواط وورقلة وإليزي وتمنراست وبشار ووهران والشلف والبليدة والجزائر خارجي والجزائر ميناء وسطيف وقسنطينة وتبسة وعنابة. وتأتي هذه الحركة الدورية، حسب نفس البيان، لـ"تجسد الدور الاستراتيجي لمصالح الجمارك في الميدان وتعزيز دورها الرقابي في مجابهة ومحاربة كل أشكال الغش و التهريب والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود والرفع من جاهزية مصالح الجمارك الجزائرية وحماية للاقتصاد الوطني والمواطن وحفاظا على مصالح الخزينة العمومية".

كما تكرس هذه الحركة الجزئية "المقاربة الجديدة لتسيير الموارد البشرية المبنية على الكفاءة والالتزام بهدف ترقية وعصرنة الخدمة العمومية الجمركية والآداء الجمركي".