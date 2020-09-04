أعلن حزب "فورزا إيطاليا"، اليوم الجمعة، عن إصابة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني بكورونا، وتم نُقله إلى مستشفى في ميلانو لإجراء مزيد من الفحوصات بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كوفيدـ19 .

وأشار الحزب إلى أن حالته الصحية لا تدعو للقلق. وخضع المسؤول البالغ من العمر 83 عامًا للعزل الذاتي في منزله، شمال ميلانو. ولاحظ الحزب، أن برلسكوني متواجد الآن في مستشفى سان رافاييل "كإجراء وقائي".

وقال رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، يوم أمس الخميس، إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، وأكد أن المرض لن يشكل عائقا أمام مواصلة نشاطه السياسي. وأضاف مؤسس حزب "فورزا إيطاليا"، "سأشارك في الحملة الانتخابية بمقابلات عبر شاشات التلفزيون وفي الصحف، وذلك بسبب القيود التي تفرضها عليّ إصابتي بفيروس كورونا".