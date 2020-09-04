أمر صبيحة اليوم وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة، مجلس قضاء تبسة، بفتح تحقيق في الظروف الغامضة لوفاة شاب شنقا مع تشريح الجثة وإعداد تقرير الطبيب الشرعي.

وكانت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة قد تدخلت صبيحة اليوم الجمعة لأجل تحويل جثة شخص متوفى يبلغ من العمر حوالي 27 عاما عثر عليه جثة هامدة ملفوفة بحبل بلاستيكي حول الرقبة ومعلق بدعامة خشبية بسقف منزله بحي طريق الماء الأبيض بالشريعة ليتم تحويل الجثة على متن سيارة الإسعاف التابعة لذات الوحدة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد الشبوكي بالشريعة.