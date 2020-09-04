كشف مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أنه تم السماح للرئيس المخلوع في مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، بالسفر للخارج من أجل العلاج.

وأكد المصدر أن كيتا سيغادر قريبا إلى الإمارات أو فرنسا.

وكان كيتا قد نقل قبل ثلاثة أيام من منزله إلى عيادة خاصة بالعاصمة باماكو، بعد تدهور حالته الصحية حسب مقربين منه.

وأشار المصدر إلى أن رئيس مجلس الإنقاذ العسكري، أسيمي غويتا، كان قد زار كيتا للاطمئنان على حالته، حيث أكد له الأطباء ضرورة نقل كيتا للخارج من أجل العلاج في أسرع وقت ممكن.

ويعاني كيتا (75 عاما) من ضعف في عضلة القلب، وسبق أن تعرض لعدة نوبات قلبية.

ووقع انقلاب عسكري في مالي يوم 18 أوت الماضي، وهو رابع انقلاب عسكري منذ استقلال مالي عن فرنسا عام 1960 والثاني خلال 8 سنوات، نجح في الإطاحة بحكم الرئيس كيتا.

وتولى مجلس عسكري شؤون البلاد عقب اعتقال كيتا وإجباره على الاستقالة، ووعد المجلس بالإشراف على مرحلة انتقالية تفضي لإجراء انتخابات.