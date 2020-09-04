تمكن مجمع سوناطراك من السيطرة على التسربين اللذين وقعا في أنبوبي النفط بالوادي، حسب ما أعلنه المجمع اليوم الجمعة على صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وأشار البيان إلى أنه فور وقوع التسرب النفطي، الخميس، على مستوى الأنبوب OK1 بمنطقة البعاج بولاية الوادي الرابط بين حوض الحمراء (حاسي مسعود) وسكيكدة، باشرت الفرق التقنية المختصة لسوناطراك، ابتداء من الساعات الأولى لنهار اليوم، باحتواء وامتصاص كمية النفط المتسربة وبدء أشغال الصيانة على مستوى المقطع المتضرر من جراء الفيضانات.

وأوضحت سوناطراك أن حدوث تسربين على مستوى خط أنبوب OK1 الذي يربط حوض الحمراء (حاسي مسعود) بسكيكدة يعود إلى سوء الأحوال الجوية التي مست الولايات الجنوبية.

ويتعلق التسرب الأول بمخرج محطة الضخ SP2 ببلدية جامعة بولاية الوادي النقطة الكلومترية (190+200PK ) والتي تم التحكم فيه من طرف عمال الصيانة لسوناطراك و الإصلاحات جارية حاليا.

أما التسرب الثاني فسجل بالنقطة الكلومترية (PK 263) بمنطقة البعاج بالولاية المنتدبة للمغير.

كما لفت البيان إلى أن هذا التسرب حدث على مستوى وادٍ في المنطقة وهو في حالة فيضان حاليا.

وكإجراء أولي تم عزل المقطع بين النقطتين الكلومتريتين :PK 233 و PK 264 + 300 وكل التدابير اللازمة اتخذت للسيطرة على الوضع أهمها وقف الضخ مؤقتا عبر هذا الانبوب وكذا تجنيد كل الفرق التقنية المختصة للقيام بعمليات التصليح اللازمة في أقرب الآجال الممكنة وفي ظروف آمنة لضمان سلامة الافراد و المنشآت مع مراعاة الحفاظ على البيئة"، يضيف البيان معلنا أن هذه الفرق ستسهر كذلك على معالجة مخلفات الزيوت المسربة و معالجة الاثار المترتبة عن هذا الحادث.