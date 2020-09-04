سيتعرف المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد (أكابر ذكور)، غدا السبت على منافسيه في مونديال2021 المقرر بمصر في الفترة الممتدة من 13 إلى 31 يناير، وذلك بمناسبة عملية سحب القرعة المقررة بالعاصمة المصرية .

وقسمت المنتخبات الـ 32، المنشطة للطبعة السابعة والعشرين على أربع مستويات، بحيث يضم كل مستوى ثمانية منتخبات، تمّ تصنيفهم حسب ترتيبهم في البطولات القارية أو مقابلات السد التي شاركوا فيها، ومن ثمّ تشكيل ثماني مجموعات من أربع منتخبات في كل مجموعة، وبواقع منتخب واحد فقط من كل مستوى من المستويات الأربعة.

ويتواجد المنتخب الوطني الجزائري تحت قيادة المدرب الفرنسي آلان بورت، والذي اقتطع تأشيرة تأهله إلى العرس العالمي للكرة الصغيرة بعد احتلاله للمركز الثالث في البطولة الإفريقية الأخيرة التي جرت فعالياتها بتونس، في المستوى الثاني رفقة منتخبات كل منتخب البلد المضيف (مصر) وقطر والأرجنتين وتونس والنمسا والمجر وبيلاروسيا .

وتتنافس منتخبات كل مجموعة فيما بينها بنظام بطولة مصغرة من دور واحد على أن تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني (الدور الرئيسي) الذي يضم 24 منتخبا.

وفي الدور الرئيسي، ستقسم المنتخبات الـ 24 على أربع مجموعات حيث تضم كل منها ستة منتخبات تتنافس فيما بينها بنظام بطولة واحدة ، تسفر عن تأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بداية الأدوار الإقصائية في البطولة .

وسيقتطع الفريق الذي سيتوج باللقب العالمي في طبعته الـ27 ، تأشيرة مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية التي كانت مقررة آنفا لسنة 2020 قبل لن يتقرر تأجيلها إلى العام المقبل 2021 ، بسبب جائحة كورونا " كوفيد 19".

وفيما يلي تركيبة المستويات الأربعة للبطولة :

- المستوى الأول: الدنمارك، إسبانيا، كرواتيا، النرويج، سلوفينيا، ألمانيا، البرتغال والسويد .

- المستوى الثاني: الجزائر، قطر، مصر، الأرجنتين، تونس،النمسا، المجر وبيلاروسيا .

- المستوى الثالث: إيسلندا، البرازيل، فرنسا، كوريا الجنوبية، اليابان، البحرين، التشيك والأوروغواي.

- المستوى الرابع: أنغولا، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، المغرب، بولندا وروسيا .