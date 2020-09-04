في وقت كانت تنتظر فيه جماهير برشلونة خروج الأرجنتيني ليونيل ميسي، ببيان يؤكد فيه بقاءه مع برشلونة، خرج والده خورخي ببيان عكس فيه كل التوقعات.

وأصدر والد النجم الأرجنتيني، بيانا رسميا، اليوم الجمعة، نفى فيه ما قالته رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، حول الشرط الجزائي المزعوم في عقد "البرغوث" مع برشلونة والبالغ قيمته 700 مليون أورو.

وأكد خورخي ميسي في بيانه: "هذا خطأ واضح من جانبكم، وأشير بالبند رقم 8.2.3.6 من العقد الموقع بين اللاعب والنادي "لا يسرى هذا الشرط الجزائي، عندما يتخذ اللاعب قراره بالرحيل اعتبارا من نهاية الموسم الرياضي 2019-2020" .

وأضاف: "مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المضمنة في العقد والتي تم حذفها، من الواضح أن الشرط الجزائي المنصوص عليه، لا ينطبق على الإطلاق".

وكانت رابطة "الليغا"، أصدرت قبل أيام، بيانا أكدت من خلاله، أن عقد ميسي مع برشلونة، يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 700 مليون أورو، وشددت على أن "لإنهاء التعاقد على اللاعب أن يدفع مبلغ هذا البند".