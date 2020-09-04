أعلنت نقابة الصحافيين في تونس وعدد من المنظمات المهنية والحقوقية عن تنظيم وقفة تضامن مع الصحفي خالد درارني الموقوف في السجن في الجزائر ، والذي ستعاد محاكمته في الثامن سبتمبر الجاري.

وقال نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري ل"الخبر" ان الوقفة التضامنية مع الزميل درارني تاتي انطلاقا من القناعة بان الكتابة والتعبير عن الرأي لا يجب ان تكون سببا للاعتقال والسجن،مشيرا الى ان التجربة اثبتت ان اي،معركة مع حرية الصحافة والتعبير تنتصر فيها الصحافة،واكد بغوري ان موقف نقابة الصحافيين التضامني هو رد جميل للصحافة الجزائرية التي كانت توفر السند والدعم للصحافيين التونسيين سنوات قمع نظام بن علي.

وعلقت علي مقر النقابة لافتة كبيرة عليها صورة الصحفي خالد درارني كتب عليها "الحرية لخالد درارني"و علق في الجدار الخارجي لمقر النقابة اعلان عن هذه الوقفة التي ستشارك فيها فعاليات وهيئات حقوقية ومهنية تونسية وممثلون عن منظمات تنشط في مجال الدفاع عن الحريات والصحا كمنظمة مراسلون بلا حدود والعفو الدولية.

وكانت نقابة الصحافيين التونسيين و34 منظمة حقوقية ومهنية أخرى قد طالبت في بيان مشترك السلطات الجزائرية " بإطلاق سراح الصحفي خالد درارني والإفراج الفوري عنه دون قيد او شرط ، وفي أقرب وقت ممكن ، لأن المكان الطبيعي لخالد هو في قاعة التحرير مع زملائه الصحافيين وليس في زنزانة السجن، و"بالإفراج الفوري عنهة كل الصحفيين والمدونين والنشطاء الجزائريين المعتقلين وإلغاء الأحكام الجائرة في حقّهم بسبب قيامهم بعمله أو ممارسة حقهم في حرية التعبير".