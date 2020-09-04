أدى حريق شب اليوم، بمستودع على مستوى محطة البنزين ببلدية احمر العين في تيبازة إلى إصابة شخص بحروق من الدرجة الثالثة ،وتدخلت مصالح الحماية لاخماد الحريق وحماية المحطة والسكنات المحاورة من الكارثة.

تدخلت منتصف نهار اليوم الوحدة الثانوية للحماية المدنية باحمر العين مدعمة بالوحدة الرئيسية الحماية المدنية ووحدة حجوط من أجل إخماد حريق داخل مستودع به براميل الزيت على مستوى محطة البنزين بالمدخل الشرقي لبلدية احمر العين ،حيث ادى للحريق الى إصابة شخص بحروق من الدرجة الثالثة ليتم إسعافه وإجلائه من طرف ذات المصالح الى العيادة المتعددة الخدمات باحمر العين .

وكشف خلية الاعلام والاتصال أن المدي ية الولائية للحماية المدنية بتيبازة سخرت للعملية 04 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف مدعمين ب 05 ضباط وصف ضابط و 11 عون تحت اشراف مدير الحماية المدنية الرائد كواص ابراهيم وقائد الوحدة الرئيسية ووحدة احمر العين ليتم اخماد الحريق كليا وحماية المحطة وما جاورها من سكنات .

من جهتها، فتحت مصالح الأمن تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث والأسباب الحقيقة وراءه.