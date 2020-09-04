يشهد المعسكر المقبل لمنتخب الجزائر، وجود جديدة في تشكيلة المدرب جمال بلماضي، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المرتقب أن يمنح المدير الفني لأبطال إفريقيا، الفرصة لـ3 وحوه جديدة، خلال التربص المقبل لزملاء رياض محرز نجم مانشستر سيتي، والذي لم يرسم مكان إقامته حتى الآن، ما بين فرنسا والنمسا.

يعتبر نايس جوهرة اللاعب الصاعد لفريق ريال سوسيداد، من الأسماء المرشحة بقوة لنيل أول فرصة مع محاربي الصحراء، خاصة وأن التربص المقبل يحمل في طياته أي موعد رسمي.

هذا الأمر يجعل الفرصة لا تعوض من أجل تجربة الجناح الطائر، والوقوف على مستواه عن قرب، وفي نفس الوقت السماح له باكتشاف التشكيلة الجزائرية والتأقلم مع اللاعبين، في حالة ما فجر موهبته في المستوى العالي مع ناديه.

وإسحاق بوصوف سيحظى أيضا بشرف أول آستدعاء له مع منتخب الخضر، خاصة وأنه سيكون خلال تلك الفترة قد دخل أجواء المنافسة مع ناديه الجديد كورتري البلجيكي، وهو ما سيجعله ينال ثقة جمال بلماضي والذي كان يتابعه منذ الموسم الماضي.

بوصوف تألق في الموسم الأخير بشكل ملفت رفقة نادي وفاق سطيف، قبل أن يوقع مع شركة "سيتي فوتبال جروب" والتي ستفتح له أبواب العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، حال تألقه في المرحلة المقبلة.

سيكون المدافع بدران أمام فرصة لا تعوض من أجل الحصول على ثقة بلماضي، والذي سبق وأن استدعاه ولكن تعرضه للإصابة أجبره على الغياب منذ أشهر مضت.

وسيعمل نجم الترجي التونسي على إظهار قدرته على القيام بدور المحوري البديل للثنائي عيسى ماندي وجمال الدين بن العمري عند الضرورة، خاصة وأنه اكتسب خبرة كبيرة في أدغال أفريقيا مؤخرا.