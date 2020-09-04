بلماضي يرصد 3 وجوه جديدة لدعم الخضر
يشهد المعسكر المقبل لمنتخب الجزائر، وجود جديدة في تشكيلة المدرب جمال بلماضي، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
ومن المرتقب أن يمنح المدير الفني لأبطال إفريقيا، الفرصة لـ3 وحوه جديدة، خلال التربص المقبل لزملاء رياض محرز نجم مانشستر سيتي، والذي لم يرسم مكان إقامته حتى الآن، ما بين فرنسا والنمسا.
يعتبر نايس جوهرة اللاعب الصاعد لفريق ريال سوسيداد، من الأسماء المرشحة بقوة لنيل أول فرصة مع محاربي الصحراء، خاصة وأن التربص المقبل يحمل في طياته أي موعد رسمي.
هذا الأمر يجعل الفرصة لا تعوض من أجل تجربة الجناح الطائر، والوقوف على مستواه عن قرب، وفي نفس الوقت السماح له باكتشاف التشكيلة الجزائرية والتأقلم مع اللاعبين، في حالة ما فجر موهبته في المستوى العالي مع ناديه.
وإسحاق بوصوف سيحظى أيضا بشرف أول آستدعاء له مع منتخب الخضر، خاصة وأنه سيكون خلال تلك الفترة قد دخل أجواء المنافسة مع ناديه الجديد كورتري البلجيكي، وهو ما سيجعله ينال ثقة جمال بلماضي والذي كان يتابعه منذ الموسم الماضي.
بوصوف تألق في الموسم الأخير بشكل ملفت رفقة نادي وفاق سطيف، قبل أن يوقع مع شركة "سيتي فوتبال جروب" والتي ستفتح له أبواب العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، حال تألقه في المرحلة المقبلة.
سيكون المدافع بدران أمام فرصة لا تعوض من أجل الحصول على ثقة بلماضي، والذي سبق وأن استدعاه ولكن تعرضه للإصابة أجبره على الغياب منذ أشهر مضت.
وسيعمل نجم الترجي التونسي على إظهار قدرته على القيام بدور المحوري البديل للثنائي عيسى ماندي وجمال الدين بن العمري عند الضرورة، خاصة وأنه اكتسب خبرة كبيرة في أدغال أفريقيا مؤخرا.