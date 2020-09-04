سجلت الجزائر 304 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 8 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في الوقت الذي تماثل فيه 253 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر 4.893 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 45

وهران : 3.602 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 25

البليدة : 3.590 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 30

سطيف :2.019 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 11

باتنة :1.595حالة مؤكدة

حالة جديدة : 13

بجاية : 1.564 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 21

قسنطينة :1.521 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 8

تيبازة : 1.276 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

عنابة : 1.242 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 10

بسكرة : 1.228 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 6

ورقلة : 1.222 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

المسيلة : 1.216 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 11

الجلفة : 1.132 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

تلمسان : 1.126 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 9

البويرة : 1.116 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 9

الوادي : 1.067 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

تيارت : 922 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تيزي وزو : 888 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

بومرداس : 876 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 23

تبسة : 773 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 13

عينن الدفلى: 746 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

جيجل : 742 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 11

المدية : 726 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

مستغانم : 696 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

الأغواط : 670 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

عين تموشنت : 661 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

أم البواقي : 659 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 6

أدرار : 630 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

خنشلة : 578 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سكيكدة : 569 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

قالمة : 483 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 6

غرداية : 429 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

برج بوعريريج : 417 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سيدي بلعباس : 405 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تيسمسيلت : 405 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

ميلة : 377 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 7

سوق أهراس : 348 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 10

بشار : 347 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

مـعـسـكـر : 327 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

النعامة : 258 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

البيض : 232 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الطارف : 207 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الشلف : 204 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

غليزان : 201 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تمنراست : 198 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تندوف : 197 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

إليزي : 124 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سعيدة : 69 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0