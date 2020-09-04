كورونا :توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
4 سبتمبر 2020 () - س.أ
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سجلت الجزائر 304 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 8 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في الوقت الذي تماثل فيه 253 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

 

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

 

 الجزائر 4.893 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  45

 

 وهران : 3.602 حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  25

 

 

  البليدة : 3.590 حالة مؤكدة

  حالة جديدة :  30

 

 

سطيف :2.019  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  11

 

 باتنة :1.595حالة مؤكدة

حالة جديدة :  13

 

 بجاية :  1.564  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  21

 

قسنطينة :1.521 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  8

 

تيبازة : 1.276 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  5

 

عنابة :  1.242  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  10

 

بسكرة : 1.228 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  6

 

 ورقلة : 1.222  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

المسيلة :   1.216  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  11

 

الجلفة :  1.132 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  1

 

تلمسان : 1.126 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  9

 

البويرة : 1.116  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  9

 

 الوادي : 1.067 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  4

 

تيارت : 922  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

تيزي وزو : 888   حالة مؤكدة

حالة جديدة :  3

 

بومرداس : 876  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  23

 

تبسة : 773  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  13

 

عينن الدفلى: 746  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  4

 

جيجل : 742 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  11

 

المدية : 726  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

مستغانم : 696  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  3

 

 الأغواط : 670 حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  1

 

عين تموشنت : 661  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  1

 

 أم البواقي : 659  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  6

 

 أدرار : 630  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  3

 

خنشلة : 578  حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

 

سكيكدة : 569  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  4

 

قالمة : 483  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  6

 

غرداية : 429 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

برج بوعريريج : 417  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

  

سيدي بلعباس : 405  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  0

 

تيسمسيلت : 405  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

ميلة : 377 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  7

 

سوق أهراس : 348  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  10

 

بشار : 347  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

مـعـسـكـر : 327  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

النعامة : 258 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

البيض : 232  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

الطارف : 207  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

 الشلف : 204  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  1

 

غليزان : 201  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

  

تمنراست : 198  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

تندوف : 197  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

إليزي : 124  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

  سعيدة : 69  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

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