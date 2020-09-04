كورونا: توزيع الإصابات على الولايات
سجلت الجزائر 304 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 8 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في الوقت الذي تماثل فيه 253 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.
و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :
الجزائر 4.893 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 45
وهران : 3.602 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 25
البليدة : 3.590 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 30
سطيف :2.019 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 11
باتنة :1.595حالة مؤكدة
حالة جديدة : 13
بجاية : 1.564 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 21
قسنطينة :1.521 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 8
تيبازة : 1.276 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
عنابة : 1.242 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 10
بسكرة : 1.228 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 6
ورقلة : 1.222 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
المسيلة : 1.216 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 11
الجلفة : 1.132 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
تلمسان : 1.126 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 9
البويرة : 1.116 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 9
الوادي : 1.067 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
تيارت : 922 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تيزي وزو : 888 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
بومرداس : 876 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 23
تبسة : 773 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 13
عينن الدفلى: 746 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
جيجل : 742 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 11
المدية : 726 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
مستغانم : 696 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
الأغواط : 670 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
عين تموشنت : 661 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
أم البواقي : 659 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 6
أدرار : 630 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
خنشلة : 578 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سكيكدة : 569 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
قالمة : 483 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 6
غرداية : 429 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
برج بوعريريج : 417 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سيدي بلعباس : 405 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تيسمسيلت : 405 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
ميلة : 377 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 7
سوق أهراس : 348 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 10
بشار : 347 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
مـعـسـكـر : 327 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
النعامة : 258 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
البيض : 232 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الطارف : 207 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الشلف : 204 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
غليزان : 201 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تمنراست : 198 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تندوف : 197 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
إليزي : 124 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سعيدة : 69 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0