قالت منظمة الصحة العالمية اليوم، إنها لا تتوقع توفير تحصين ووقاية على نطاق واسع من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس "كورونا" قبل حلول منتصف العام المقبل، مشددة على أهمية إجراء اختبارات دقيقة للتأكد من فاعلية اللقاحات وسلامة استخدامها.

وفي إفادة للصحفيين من جنيف أضافت مارجريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة "لا نتوقع أن تكون هناك عمليات تطعيم على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل".

وذكرت ان هذه المرحلة الثالثة "يجب أن تستغرق وقتا أطول" لأننا نحتاج لمعرفة مدى الحماية الحقيقية التي يوفرها اللقاح ونحتاج أن نتأكد أيضا أنه آمن في إشارة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاحات قبل الموافقة على استخدامها.

وتتسابق شركات عديدة لإنتاج لقاح مضاد لكوفيد-19، لكن معظم هذه اللقاحات لا تزال في مرحلة التجارب السريرية، مما يعني أنه ليس مؤكدا حتى اليوم أن أحدها سيكون "فعالا وآمنا".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من أن اتباع نهج قومي في ما يتعلق بالحصول على للقاح "سيتسبب في شح الإمدادات".