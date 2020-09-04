أعلن الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، استئناف نشاط نقل البترول عبر الأنبوب الذي يربط حوض الحمراء في حاسي مسعود بسكيكدة خلال 48 ساعة المقبلة.

وأكد حكار خلال مداخلة له بالتلفزيون العمومي، أن الحادثة ناتج عن الفيضانات التي عرفتها منطقة الوادي أمس ما أدى إلى حدوث تسربين، وقد تم التدخل امس والسيطرة على أحدهما.

وأضاف المدير العام لسوناطراك: "أما التسرب الثاني لم يتحكم فيه في الوقت المناسب وهذا راجع للفيضانات الكبيرة، وفي صباح اليوم تمكنت فرق سوناطراك وفرق الحماية المدنية من التدخل والتحكم في التسرب بعد انخفاض مستوى المياه".

وذكر المتحدث أن 90 عاملا مكلفا بالصيانة شرعوا في تعويض المقطع المتضرر من الأنبوب، وتوقع أن تنتهي العملية خلال 48 ساعة ليعود نشاط نقل البترول إلى سكيكدة بشكل عادي.