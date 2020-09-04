توقع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن سعر برميل النفط خلال العام القادم 2021، من الممكن أن يصل إلى مستوى 65 دولارا، لكنه على الأرجح سيكون في نطاق 50 - 55 دولارا، حسب ما نقلته روسيا اليوم.

وجاء ذلك ردا على سؤال حول إمكانية أن تبلغ أسعار النفط 65 دولارا، وذلك خلال جلسة "مستقبل الطاقة" التي انعقدت اليوم الجمعة ضمن المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع بهانوفر بألمانيا.

وقال نوفاك: "ارجح احتمال أن يكون متوسط سعر البرميل عند هذا المستوى (65 دولارا)، لكن ديناميكيات السوق ستظل متقلبة. توقعاتي أكثر تواضعا من توقعات بنك غولدمان ساكس، أعتقد أن أسعار النفط ستتراوح بين 50 و55 دولارا للبرميل في 2021".

وفيما يتعلق بالطلب على النفط خلال العام الجاري، قال الوزير الروسي إن الطلب قد ينخفض بما يتراوح بين 9 -10 ملايين برميل يوميا بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا.