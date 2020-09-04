فقدت شركة "آبل" لقب أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، حيث انخفض سعر أوراقها المالية بنحو 15% في ثلاثة أيام.



وانخفضت أسهم شركة آبل بنسبة 6.05% في 4 سبتمبر إلى 113.57 دولار للسهم الواحد

وهذا يعني أن القيمة السوقية للشركة قد انخفضت إلى أقل من 2 تريليون دولار، حيث تبلغ الآن حوالي 1.942 تريليون دولار.



ونتيجة لذلك، عادت شركة أبل إلى المركز الثاني في تصنيف الشركات الأكثر قيمة في العالم، بعد أرامكو السعودية ، من حيث القيمة السوقية، والتي تقدر بنحو 7.915 تريليون ريال سعودي، أي ما يعادل 2.11 مليار دولار تقريبا بسعر الصرف الحالي.