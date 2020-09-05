توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أمطار رعدية تجتاح الولايات الداخلية الشرقية والجنوبية للبلاد.

وأوضح تنبه نشر عبر الموقع الالكتروني للأرصاد الجوية أن الولايات سوق أهراس، أم البواقي، تبسة وخنشلة ستشهد تساقط أمطار رعدية ابتداء من الثالثة بعد الزوال (15:00) الى غاية التاسعة ليلا (21:00)

وكما أفادت ذات المصالح من تساقط أمطار رعدية على ولاية تمنراست، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة زوالا (15:00) إلى غاية التاسعة من ليلا (21:00).