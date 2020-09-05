لا يزال الدولي الجزائري يوسف بلايلي يصنع الحدث على مدار الأسابيع القليلة الماضية، في ناديه الأهلي السعودي، والذي وصل معه لمفترق طرق.

وأصبحت عودة بلايلي لصفوف الأهلي السعودي صعبة للغاية، رغم أن عقده مستمر مع الراقي حتى صيف 2022، وهو الذي انتقل إليه في الميركاتو الصيفي 2019 قادما من الترجي التونسي، بعد أيام من تتويجه مع المنتخب الوطني بكأس أمم افريقيا.

وأوضح طارق الكيال المشرف العام لفريق مدينة جدة، أن الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي، أبلغ الإدارة بعدم حاجته لبلايلي رغم موهبته الكبيرة، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وثمة بعض العوامل التي تعجل من انتهاء تجربة بلايلي الاحترافية مع فريق الأهلي، بالنظر للأزمات التي مر بها اللاعب مؤخرا.