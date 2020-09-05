مستقبل بلايلي على المحك
رياضة
5 سبتمبر 2020 () - ف.ن
لا يزال الدولي الجزائري يوسف بلايلي يصنع الحدث على مدار الأسابيع القليلة الماضية، في ناديه الأهلي السعودي، والذي وصل معه لمفترق طرق.
وأصبحت عودة بلايلي لصفوف الأهلي السعودي صعبة للغاية، رغم أن عقده مستمر مع الراقي حتى صيف 2022، وهو الذي انتقل إليه في الميركاتو الصيفي 2019 قادما من الترجي التونسي، بعد أيام من تتويجه مع المنتخب الوطني بكأس أمم افريقيا.
وأوضح طارق الكيال المشرف العام لفريق مدينة جدة، أن الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي، أبلغ الإدارة بعدم حاجته لبلايلي رغم موهبته الكبيرة، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وثمة بعض العوامل التي تعجل من انتهاء تجربة بلايلي الاحترافية مع فريق الأهلي، بالنظر للأزمات التي مر بها اللاعب مؤخرا.