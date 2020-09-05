احتلت الجزائر الترتيب الخامس في التصنيف الصادر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي يتم من خلاله معرفة عدد الأندية الممثلة لكل اتحاد قاري تابع للكاف في بطولتي "دوري الأبطال" و" الكونفدرالية" الإفريقيتين.

وتصدرت المغرب القائمة بمجموع (180 نقطة)، متفوقة على الاتحاد المصري لكرة القدم صاحب المركز الثاني برصيد (147 نقطة) والاتحاد التونسي لكرة القدم صاحب المرتبة الثالثة بـ(140 نقطة)، تليه الكونغو الديمقراطية بـ (84 نقطة) وتأني الجزائر في المرتبة الخامسة بـ (81 نقطة).

ويعتمد التصنيف في ترتيبه على نتائج أندية كل اتحاد في آخر 5 سنوات في البطولات الإفريقية، مما يسمح للبلدان المحتلة للصفوف الإثني عشر الأولى باشراك فريقين في كل من بطولتي "دوري الأبطال الإفريقية" و"كأس الكونفدرالية".

ويمنح الفريق الفائز بـ"دوري الأبطال الإفريقية" 6 نقاط، مقابل 5 نقاط للوصيف، و4 نقاط للفريقين اللذين أقصيا من الدور النصف نهائي، و3 نقاط لمن يغادر من ربع النهائي، ونقطتين لثالث المجموعة، ونقطة واحدة لمتذيل الترتيب.

وبخصوص "كأس الكونفدرالية"، فإن "الكاف" يمنح الفريق البطل 5 نقاط، و4 نقاط للوصيف، و3 نقاط للخاسرين في نصف النهائي، ونقطتان لمن يغادر من ربع النهائي، ونقطة وحيدة لثالث مجموعته، ونصف نقطة لرابع الترتيب.

وفيما يلي تصنيف أول 10 دول في الترتيب:

- المغرب: 180 نقطة

- مصر: 147 نقطة

- تونس: 140 نقطة

- الكونغو الديمقراطية: 84 نقطة

- الجزائر: 81 نقطة

- جنوب إفريقيا: 68.5 نقطة

- زامبيا: 43 نقطة

- نيجيريا: 39 نقطة

- غينيا: 38 نقطة

- أنغولا: 36 نقطة