قال اللاعب ليونيل ميسي، خلال حواره مع موقع "غول" العالمي، أمس الجمعة، إن رئيس نادي برشلونة، جوسب بارتوميو، غدره ولم يف بوعده، بعدما رفض السماح له بمغادرة "البارصا"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف: "لقد أخبرت الرئيس، وأكد لي أنه يمكنني دائما في نهاية الموسم أن أقرر ما إذا كنت أرغب في الرحيل، أو ما إذا كنت أرغب في البقاء، ولكن في النهاية لم يف بوعده".

وأردف "البرغوث": "أخبرت النادي، وخاصة الرئيس أنني أريد الرحيل، أخبرته بذلك طوال العام، اعتقدت أن الوقت قد حان للتنحي، كنت أؤمن أن النادي يحتاج إلى المزيد من الشباب والأشخاص الجدد، واعتقدت أن الوقت الذي أمضيته في برشلونة قد انتهى".

وأكمل: "عالم كرة القدم هذا صعب للغاية، وهناك الكثير من الناس الزائفين، لقد ساعدني هذا في التعرف على العديد من الأشخاص الزائفين الذين كان لهم عندي اعتبار آخر، لقد آلمني عندما شكك (رئيس برشلونة) في حبي لهذا النادي، لا يهم إن كنت سأرحل أم سأبقى، حبي لبرشلونة لن يتغير أبدا".