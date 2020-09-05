أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم السبت، أن المترشحين لشهادات التعليم المتوسط والبكالوريا، سيمتحنون في المواضيع التي درسوها حضوريا فقط.

وقال وزير التربية، في ندوة صحفية تطرق خلالها إلى أخر الإجراءات التحضيرية التي تخص شهادتي "البيام" و"الباك"، أن مواضيع الامتحانات ستكون من الدروس التي تم تلقينها حضوريا، وعملية التصحيح ستجرى في ظروف صحية وقائية.

وأشار الوزير إلى أن عدد المترشحين لشهادة التعليم المتوسط بلغ 645798 متمدرس و23581 مترشح حر، فيما بلغ عدد المترشحين للبكالوريا 413870 متمدرس و223668 مترشح حر.

وأكد واجعوط أن هناك عقوبات قضائية ضد كل من يضبط في حالة غش.