قالت وزارة الأشغال العمومية، اليوم السبت أنه سيتم تمديد صلاحية شهادات التأهيل والتصنيف للشركات "استثنائيا" إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2021.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الوزير الأول وافق وبصفة استثنائية على القرار بسبب تأثير جائحة كورونا على الشركات، لاسيما الشركات ومجموعات الشركات العاملة على تنفيذ عقود بناء وإنجاز مشاريع البناء والأشغال العمومية، وكذا مشاريع الموارد المائية وأعمال الحراجة وأعمال البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية السلبية.