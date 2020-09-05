قامت وزيرة البيئة نصيرة بن حراث اليوم السبت، رفقة وزراء الداخلية، الطاقة، الفلاحة، الموارد المائية، بزيارة ميدانية لمكان التسرب البترولي الذي وقع نتيجة تضرر الأنبوب OK1 بولاية الوادي وبالتحديد على مستوى وادي إيثل منطقة البعاج ببلدية أم الطيور.

وأفاد بيان للوزارة، أن مديرية البيئة لولاية الوادي بصدد إعداد تقرير مفصل حول الحادثة مع بحث الأسباب والحلول السريعة لاستدراك الوضع بتظافر الجهود مع مؤسسة سوناطراك التي ستفيدنا بعرض حول ظروف وأسباب واقعة التسرب وآثارها على الأشخاص والممتلكات وبالتدابير المتخذة وبما تنوي فعله مستقبلا لتفادي تكرار الحادثة.

وطلبت وزارة البيئة -حسب البيان- من سوناطراك تنفيذ كل التدابير الضرورية لإزالة التلوث وإعادة المواقع التي وصلتها مخلفات التسرب إلى حالتها الأصلية.