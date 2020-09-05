خلف حادث مرور وقع صباح اليوم، بالطريق الاجتنابي المزدوج بالقرب من السوق الأسبوعي باقليم بلدية البويرة في إصابة خمسة أشخاص تم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى البويرة٠

وحسب المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية الملازم الأول عبدات يوسف فإن وحدة قطاع حي 140 مسكن تدخلت إثر اصطدام سيارتين على مستوى الطريق الاجتنابي في حدود الساعة الـ 9 و25 دقيقة بالقرب من السوق الأسبوعي للمدينة من صباح اليوم ، حيث خلف الحادث إصابة 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين بين 20 و65 سنة حيث تم تقديم الإسعافات الأولية وتحويلهم نحو مستشفى محمد بوضياف لإصاباتهم بجروح متفاوتة الخطورة وخسائر مادية طالت السيارتين. هذا وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في الحادث.