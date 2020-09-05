استنجد ممثلون عن سكان بمزرعة سي رابح في وادي العلايق ، بوالي البليدة ، داعين إياه إلى أن يتدخل ويفتح تحقيقا مستعجلا، حول ظاهرة سقي بساتين ومحاصيل زراعية بمياه الشرب ، الأمر الذي حرمهم من حصصهم من هذه المادة الحيوية .

وأوضح ممثلون عن الحي النائي لـ "الخبر"، بأنهم منذ 2018، وهم يشتكون، و يدعون للتحقيق والتحري حول ظاهرة تحويل مياه الشرب لسقي بعض البساتين بالجوار، خاصة بعد القبض على فلاحين متلبسين، وهم يسقون تلك المحاصيل، والتي تسببت لهم في أزمة عطش حقيقية، وباتت تحرم عددا من العائلات من مياه الشرب ، خاصة في فصل الحرارة و الصيف، أين يتضاعف الطلب على هذه المادة الحيوية ، لكن مساعيهم لم تجد آذانا صاغية ، وهو ما جعل مثل هؤلاء الفلاحين، يواصلون التعدي على حصصهم في مياه الشرب ، و التي انعكست عليهم سلبا، وجفت حنفياتهم ، مهددين في السياق بالتصعيد في الاحتجاج والتشديد على تدخل الوالي، لأجل ضبط تسيير هذا المورد الحيوي.