رفضت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم " الكاف" الموافقة على طلب الاتحادين المصري والمغربي لكرة القدم بتأجيل مباريات نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا المحدد لها أواخر سبتمبر الجاري وأوائل أكتوبر المقبل.

وكانت قد ترددت أخبار عن تأجيل مباريات نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا، بعدما أعلن الاتحاد المغربي مواعيد جديدة لمبارياته المؤجلة في البطولة المحلية وبينها مباراة داربى الدار البيضاء بين الرجاء والوداد ضمن الجولة الـ25 يوم 24 سبتمبر، رغم تحديد موعد مباراة الزمالك والرجاء يوم 25 سبتمبر والأهلي والوداد يوم 26 سبتمبر في ذهاب نصف نهائي إفريقيا.

وأبلغت الكاف الاتحاد المصري بإخطار الأهلي والزمالك بإقامة نصف نهائى رابطة أبطال إفريقيا في موعده المحدد.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب يومي 25 و26 من شهر سبتمبر الجاري على أن تقام مواجهات الإياب يومى 2 و3 أكتوبر المقبل.

ويلتقى الزمالك مع الرجاء يوم 25 سبتمبر في المغرب، ثم يلتقى الأهلي مع الوداد فى المغرب باليوم التالي.