عاد المنتخب الوطني العسكري إلى أرض الوطن صبيحة اليوم السبت، إثر اختتام الطبعة السادسة للألعاب العسكرية الدولية التي جرت فعالياتها بفيدرالية روسيا من 23 أوت إلى 02 سبتمبر 2020، بعد تحقيقه لنتائج مشجعة، حيث كان في استقبال الوفد بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، نيابة عن الفريق، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء محمد قايدي رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي مرفوقا بإطارات سامية من مختلف هيئات وزارة الدفاع الوطني.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن هذه التظاهرة الرياضية الدولية، عرفت مشاركة الفريق الوطني العسكري في تخصصين، وهما "الفصيلة المحمولة جوا" و "الصديق الوفي"، في التخصص الأول تحصل فريق قيادة القوات البرية على المرتبة الرابعة حسب الفرق، كما تحصل على جائزة "الفريق المتحد" وجائزة أحسن رامي بقاذف الصواريخ RPG-7، بالإضافة إلى وسام وزارة الدفاع الوطني لفدرالية روسيا نظير مساهمته في تطوير الألعاب العسكرية الدولية ، أما في التخصص الثاني فتحصل فريق قيادة الدرك الوطني على المرتبة الثالثة حسب الفرق وكذا جائزة أحسن فريق في مسابقة السينوتقني والمرتبة الثانية في مسابقة الصيد والمرتبة الثالثة في سباق الأبطال، بالإضافة إلى جائزة أحسن حكم في الدورة.

و تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني العسكري، سيحظى باستقبال من طرف الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم غد الأحد بمقر وزارة الدفاع الوطني.