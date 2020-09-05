مدد وسط الميدان الدولي الجزائري، هاريس بلقبلة، عقده مع نادي بريست الفرنسي (الرابطة الاولى) لموسم إضافي، حسب ما أعلن عنه اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من أنه كان مطلوبا من بعض الاندية على غرار غلاسكو رانجرز الاسكتلندي والصاعد الجديد للرابطة الفرنسية الاولى نادي لانس, إلا أن لاعب "الخضر" قرر تمديد عقده من 2022 إلى 2023, مع بريست الذي انضم اليه في 2014 قادما من نادي تور الفرنسي (القسم الثالث).

وكانت ادارة نادي بريست قد صرحت أن لاعبها الجزائري يعد من كوادر النادي وليس للبيع، وهو الأمر الذي يكون قد حفز بلقبلة على تمديد عقده.

وبعد جولتين اثنين من انطلاق "الليغ 1", يتذيل بريست الترتيب دون رصيد بعد خسارتين أمام نيم (0-4) وأولمبيك مارسيليا (2-3).

وبعدما أبعد لأسباب انضباطية قبل انطلاق نهائيات كأس افريقيا للأمم-2019 التي توجت بها الجزائر بمصر، عاد بلقبلة الى صفوف "الخضر" خلال المباراتين الأوليين للتصفيات المؤهلة إلى "كان-2021"، واللتين جرتا في نوفمبر من السنة الماضية أمام زامبيا (5-0) وبوتسوانا (1-0)، حيث شارك في اللقاء الأول امام زامبيا في البليدة.