أعلنت وكالة تحسين السكن و تطويره "عدل" اليوم السبت عن اطلاق تطبيق عبر الهاتف المحمول يسمح لمسؤولي الوكالة بمتابعة انية لمشاريعها السكنية عبر كامل التراب الوطني.

و يسمح التطبيق لرؤساء و مديري المشاريع بالوكالة و كذا لمديريها الجهويين و لمديرها العام بالاطلاع بشكل مستمر و دون التنقل على نسبة تقدم المشاريع و على مختلف العراقيل التي تواجهها.

كما يسمح التطبيق الذكي، الذي أعلن عنه خلال اجتماع جمع المدير العام للوكالة برؤساء المشاريع و المدراء الجهويين, بالتقليل من عمليات التنقل الميداني و من البيروقراطية و بتقليص استعمال الورق، زيادة عن ضمان فعالية أكبر في الرقابة على المشاريع، حسب ما أفاد به مسؤولو الوكالة.

و يسمح التطبيق لمدير المشروع مثلا بتدوين ملاحظاته، و بشكل مستمر، حول اداء شركة الانجاز و مكاتب الدراسات و حول أي مشكل يواجه تقدم المشروع، و هي الملاحظات التي يمكن أن يطلع عليها بصفة انية المدير الجهوي و كذا المدير العام للوكالة، و هو ما يسمح بتكوين فكرة دقيقة و محينة على المشاريع و من ثمة التدخل بشكل سريع لمعالجة المشكل إن وجد، حسب الشروحات المقدمة.

كما يسمح بإرفاق التقارير بصور و فيديوهات.

و تأتي هذه المبادرة تماشيا مع الجهود التي يبذلها قطاع السكن في مجال العصرنة و الرقمنة التي تعد محورا أساسيا في المقاربة الاقتصادية الجديدة التي اعتمدتها البلاد, يضيف نفس المصدر.