كورونا : توزيع الإصابات حسب الولايات

أخبار الوطن
5 سبتمبر 2020 () - س.أ
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سجلت الجزائر 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في الوقت الذي تماثل فيه 222 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

 

الجزائر 4.911 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  18

 

 وهران : 3.625 حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  23

 

  البليدة : 3.611 حالة مؤكدة

  حالة جديدة :  21 

 

سطيف :2.021  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2

 

 باتنة :1.609حالة مؤكدة

حالة جديدة :  14

 

 بجاية :  1.571  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  7

 

قسنطينة :1.540 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  19

 

تيبازة : 1.284 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  5

 

عنابة :  1.262  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  20

 

بسكرة : 1.228 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

 ورقلة : 1.222  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

المسيلة :   1.216  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

الجلفة :  1.132 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

تلمسان : 1.142 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  16

 

البويرة : 1.124  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  8

 

 الوادي : 1.067 حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  0

 

تيارت : 926  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  4

 

تيزي وزو : 913   حالة مؤكدة

حالة جديدة :  25

 

بومرداس : 885  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  9

 

تبسة : 797  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  24

 

جيجل : 760 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  18

 

عينن الدفلى: 748  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  2

 

المدية : 734  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  8

 

مستغانم : 700  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  4

 

 الأغواط : 670 حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  0

 

عين تموشنت : 661  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

 أم البواقي : 669  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  10

 

 أدرار : 630  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

 خنشلة : 578  حالة مؤكدة

 

حالة جديدة : 0

 

سكيكدة : 596  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  27

 

قالمة : 483  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  0

 

غرداية : 434 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  5

 

برج بوعريريج : 417  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

سيدي بلعباس : 405  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  0

 

تيسمسيلت : 405  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

ميلة : 381 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  4

 

سوق أهراس : 349  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  1

 

بشار : 347  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

مـعـسـكـر : 327  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

النعامة : 258 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

البيض : 232  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

الطارف : 207  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

 الشلف : 204  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  1

 

غليزان : 201  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

تمنراست : 198  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

تندوف : 197  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

إليزي : 124  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

سعيدة : 70  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  1

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