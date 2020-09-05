كورونا : توزيع الإصابات حسب الولايات
سجلت الجزائر 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في الوقت الذي تماثل فيه 222 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.
و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :
الجزائر 4.911 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 18
وهران : 3.625 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 23
البليدة : 3.611 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 21
سطيف :2.021 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
باتنة :1.609حالة مؤكدة
حالة جديدة : 14
بجاية : 1.571 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 7
قسنطينة :1.540 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 19
تيبازة : 1.284 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
عنابة : 1.262 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 20
بسكرة : 1.228 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
ورقلة : 1.222 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
المسيلة : 1.216 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الجلفة : 1.132 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تلمسان : 1.142 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 16
البويرة : 1.124 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 8
الوادي : 1.067 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تيارت : 926 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
تيزي وزو : 913 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 25
بومرداس : 885 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 9
تبسة : 797 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 24
جيجل : 760 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 18
عينن الدفلى: 748 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
المدية : 734 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 8
مستغانم : 700 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
الأغواط : 670 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
عين تموشنت : 661 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
أم البواقي : 669 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 10
أدرار : 630 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
خنشلة : 578 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سكيكدة : 596 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 27
قالمة : 483 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
غرداية : 434 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
برج بوعريريج : 417 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سيدي بلعباس : 405 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تيسمسيلت : 405 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
ميلة : 381 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
سوق أهراس : 349 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
بشار : 347 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
مـعـسـكـر : 327 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
النعامة : 258 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
البيض : 232 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الطارف : 207 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الشلف : 204 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
غليزان : 201 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تمنراست : 198 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تندوف : 197 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
إليزي : 124 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سعيدة : 70 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1