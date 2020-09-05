سجلت الجزائر 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في الوقت الذي تماثل فيه 222 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر 4.911 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 18

وهران : 3.625 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 23

البليدة : 3.611 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 21

سطيف :2.021 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

باتنة :1.609حالة مؤكدة

حالة جديدة : 14

بجاية : 1.571 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 7

قسنطينة :1.540 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 19

تيبازة : 1.284 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

عنابة : 1.262 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 20

بسكرة : 1.228 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

ورقلة : 1.222 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

المسيلة : 1.216 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الجلفة : 1.132 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تلمسان : 1.142 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 16

البويرة : 1.124 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 8

الوادي : 1.067 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تيارت : 926 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

تيزي وزو : 913 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 25

بومرداس : 885 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 9

تبسة : 797 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 24

جيجل : 760 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 18

عينن الدفلى: 748 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

المدية : 734 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 8

مستغانم : 700 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

الأغواط : 670 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

عين تموشنت : 661 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

أم البواقي : 669 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 10

أدرار : 630 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

خنشلة : 578 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سكيكدة : 596 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 27

قالمة : 483 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

غرداية : 434 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

برج بوعريريج : 417 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سيدي بلعباس : 405 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تيسمسيلت : 405 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

ميلة : 381 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

سوق أهراس : 349 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

بشار : 347 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

مـعـسـكـر : 327 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

النعامة : 258 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

البيض : 232 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الطارف : 207 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الشلف : 204 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

غليزان : 201 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تمنراست : 198 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تندوف : 197 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

إليزي : 124 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سعيدة : 70 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1